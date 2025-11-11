A Roma la mostra "Preghiera per andare in Paradiso con gli asinelli"

Roma, 11 nov. (askanews) – La spiritualità come atto rivoluzionario che si contrappone all’egoismo e all’omologazione, per riscoprirsi “semplicemente” umani. E’ questa la filosofia che anima “Preghiera per andare in Paradiso con gli asinelli” – Omaggio a Francis Jammes, l’action set di Raffaele Curi promosso dalla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti negli spazi di Palazzo Rhinoceros a Roma, fino al 12 aprile.

Questa mostra fa parte di un progetto artistico diviso in tre appuntamenti e focalizzato sulla figura dell’asino, inteso come animale amico dell’uomo, indipendente, saggio e resiliente, presente nella tradizione cristiana come simbolo di bontà e umiltà. In questo caso Raffaele Curi, direttore artistico della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti, recupera il componimento di Francis Jammes “Preghiera per andare in Paradiso con gli asini”, in cui il poeta francese si rivolgeva a Dio per implorarlo di condurlo, con la guida degli angeli, nel regno della pace eterna.

La mostra, che è gratuita e si sviluppa in tutti i piani del palazzo progettato da Jean Nouvel per Alda Fendi, fa parte di una trilogia di eventi, come ha spiegato la stessa Presidente della Fondazione: “Il secondo sarà l’Asino d’oro di Apuleio, che è un racconto, in latino, del secondo secolo dopo Cristo. – ha detto Alda Fendi – Il terzo invece è proprio l’omaggio alla grande artista Marina Abramovich. Lei aveva presentato questa performance, che lei era inginocchiata davanti al suo asino, ed è stata inginocchiata per quattro ore, e parlava con lui e gli raccontava tutta la sua vita, i suoi problemi, le sue gioie, le sue tristezze e quest’asino la ascoltava come se fosse un confessore”.