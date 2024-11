A Roma la quarta edizione di "Arte in Nuvola" ospita 140 gallerie

Roma, 22 nov. (askanews) – Si è aperta a Roma la quarta edizione di “Arte in Nuvola”, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che fino al 24 novembre ospita 140 gallerie nazionali ed internazionali. La manifestazione ideata e diretta da Alessandro Nicosia dà vita alla Nuvola di Fuksas con artisti, mostre, performance, la grande fotografia contemporanea, installazioni, talk. Uno spazio che si trasforma per tre giorni in un vero e proprio hub di cultura, sperimentazione e ricerca.

In questa nuova edizione, che vede il Portogallo come Paese ospite, eventi collaterali animeranno i corridoi della Nuvola. La manifestazione permette di intraprendere un viaggio tra le migliori proposte artistiche e le nuove avanguardie, non solo agli addetti ai lavori ma anche ad un pubblico più vasto e giovane.