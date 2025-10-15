A Roma la quinta edizione del Premio "Le Pagine della Terra"

Roma, 15 ott. (askanews) – Si è svolta presso il Teatro di Villa Torlonia a Roma la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio “Le Pagine della Terra”, riconoscimento letterario dedicato alla narrativa che racconta il profondo legame tra l’uomo e l’ambiente. A condurre la serata la giornalista Rai Manuela Moreno, in un evento che ha unito cultura, letteratura e impegno ecologico, come voluto dal suo fondatore Claudio Cutuli.

“Siamo alla quinta edizione di questo premio nazionale sui romanzi green, Le Pagine della Terra, voluto fortemente da me nel 2021 insieme alla compianta Vera Slepoj. È un premio molto importante perché un po’ tocca a noi tutti il tema natura. Quest’anno siamo in questa cornice stupenda che è il Teatro Torlonia. Ho scelto Roma perché, a mio avviso, Roma è veramente il centro del mondo, la capitale del mondo. Quale miglior location se non Roma”

A vincere è stato Giuseppe Catozzella con il romanzo “Il fiore delle illusioni”. “Incarna pienamente lo spirito del Premio Le pagine della Terra, dedicato al profondo e indissolubile legame tra l’uomo e l’ambiente” le motivazioni che hanno spinto la giuria, presieduta da Ermete Realacci ed Enrico Vanzina, ad assegnare il premio allo scrittore.

“Quest’anno, più di altri anni, abbiamo dei concorrenti di grande qualità. Questa è poi la missione di questo premio perché per affrontare la sfida ambientale, la transizione verde, c’è bisogno sicuramente della scienza, delle competenze, ma c’è bisogno anche di muovere le coscienze, di muovere le passioni”. Queste le parole Ermete Realacci, Presidente onorario di Legambiente.

“Abbiamo pensato che attraverso una storia romanzata, che come sfondo ha però il tema della natura che si svolge nelle montagne, che si svolge al mare, si potesse arrivare così ad acquisire la consapevolezza di un pubblico più vasto”. Così ha poi concluso Enrico Vanzina, Produttore cinematografico e regista

Secondo posto per Carlo Farina Dusmet con “La leggenda del pescatore pentito”, mentre ha chiuso al terzo posto Edoardo Vitale con il romanzo “Gli straordinari”. Nel corso della serata è stato poi assegnato il Premio alla Carriera a Licia Colò per il suo instancabile impegno nella divulgazione ambientale e nella promozione di una cultura della sostenibilità.