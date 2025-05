A Roma l'aperitivo è in terrazza con il St-Germain Riviera Club

Roma, 13 mag. (askanews) – Una terrazza per sorseggiare un aperitivo tra un match di tennis e l’altro. Il St-Germain Riviera Club all’interno del Foro Italico Fun Village degli Internazionali BNL d’Italia è stato creato dall’azienda del liquore francese a base di fiori di sambuco, che si riconferma per il secondo anno Official Supplier degli Internazionali BNL d’Italia a Roma.

Un modo per inaugurare la stagione degli aperitivi all’aperto in città. Matilde Morucci, Brand Manager Italia di St-Germain, ha spiegato: “L’Italia è la patria dell’aperitivo ed è sicuramente un momento importantissimo. Le varie città importanti, influenti, hanno diversi modi di vivere l’aperitivo, a Milano ad esempio è un’istituzione ma è un momento che corre veloce, invece Roma, anche proprio per la sua struttura della città, bellezza del panorama, invita proprio a fermarsi e a godersi l’aperitivo, sorseggiando un drink, magari di fronte a un bel panorama”.

L’aperitivo è un’esperienza che unisce estetica, convivialità e senso di appartenenza, trasversale tra le generazioni, e nel caso degli Internazionali di tennis si inserisce in un ambiente dinamico e cosmopolita. “Noi abbiamo osservato che comunque c’è una forte tendenza a godersi il momento dell’aperitivo soprattutto tra i più giovani, la Gen Z, più della metà in Italia dichiara di voler godere di questo momento dell’aperitivo. E c’è una tendenza anche a bere più cocktail, a scegliere più cocktail rispetto al passato” ha affermato Morucci.

Durante gli Internazionali di tennis, oltre allo spazio all’interno del Foro Italico Fun Village degli Internazionali BNL d’Italia, St-Germain è presente a Roma con un corner sulla Terrazza MAIO della Rinascente ma è possibile gustare il cocktail anche in altre location suggestive della Capitale. “Roma è la città che forse più cavalca questo trend, di prendere l’aperitivo con una bella vita in terrazze. C’è molto questo trend soprattutto con la bella stagione di godersi un aperitivo insieme, quindi appartenere a un gruppo, godendo di un bel panorama” ha concluso la Brand Manager Italia di St-Germain.