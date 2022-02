A Roma le voci degli ucraini in piazza contro la guerra

Roma, 28 feb. (askanews) – Prosegue in tutta Italia la mobilitazione contro la guerra scoppiata in Ucraina dopo l invasione russa. A Roma domenica grande manifestazione in piazza della Repubblica per chiedere la fine del conflitto. Tante bandiere ucraine hanno sventolato insieme a quelle della pace. In piazza anche tanti cittadini e cittadine ucraini.

“Abbiamo la guerra da 8 anni e siamo stanchi, i nostri ragazzi non hanno paura, sono abituati e non cediamo” dice Markyan.

“Siamo da soli, ma siamo forti, un solo paese piccolo non può proteggere il mondo da una persona cattiva” aggiunge Yvanna.