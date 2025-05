A Roma l'iniziativa "Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro"

Roma, 22 mag. (askanews) – Inaugurata a Roma un’installazione a forma di sigaretta, lunga 14 metri e alta 3, presso Piazza San Silvestro. L’opera, che rappresenta il tunnel della dipendenza dal fumo, è parte della campagna di sensibilizzazione itinerante “Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro” condotta da WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe) in collaborazione con l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Oncologia Medica del Policlinico di Tor Vergata di Roma, volta a porre l’attenzione sulle patologie fumo-correlate.

Silvia Novello, Presidente WALCE, ha dichiarato: “Valce ha disegnato negli ultimi 15 anni tutta una serie di iniziative e progetti che in maniera capillare e personalizzata vanno a promuovere la prevenzione primaria su diverse fasce di popolazione. Il tunnel è diretto all’intera popolazione perché è aperto a tutti e all’interno è possibile svolgere un percorso esperienziale con tutta una serie di messaggi chiave per vivere meglio e vivere sano, quindi non soltanto focalizzati sul fumo, anche se il fumo di sigaretta è il nostro primo obiettivo e lo è perché l’85% dei casi di tumore polmonare sono ancora legati all’abitudine tabagica”.

Sabrina Mariotti, Referente WALCE per la Regione Lazio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il fumo di sigaretta in realtà è tra le prime cause di tumore al polmone e può determinare il tumore del polmone a piccole che a grandi cellule ed è dimostrata dal punto di vista scientifico e biologico una correlazione diretta da parte delle sostanze che si sprigionano nel fumo di sigaretta con il danno dell’epitelio della mucosa bronchiale che poi nel tempo può determinare lo sviluppo della malattia tumorale”.

L’iniziativa permette a cittadini, sanitari, media ed istituzioni di svolgere un percorso multimediale all’interno del tunnel, accompagnati da oncologi, pneumologi e psicologi per conoscere a pieno i danni del tabacco e dei dispositivi elettronici per essere informati sui percorsi di disassuefazione, sui fattori di rischio legati al tumore del polmone e su altre malattie dell’apparato respiratorio. All’interno dell’installazione, inoltre, è possibile anche sottoporsi ad un test spirometrico testimoniando, così, anche il valore della prevenzione.

“La sensibilizzazione e l’educazione sono fondamentali, così come cercare di tenere sempre alta l’attenzione anche da parte dei più giovani” – afferma Vanessa Cattoi, Coordinatrice alla Camera dell’Intergruppo ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ – “Anche l’iniziativa che viene proposta oggi da WALCE, e quindi anche il fatto di coinvolgere gli istituti scolastici proprio per cercare di sensibilizzare fin dalla giovane età, testimonia l’importanza degli stili di vita. L’incidenza che il fumo in particolar modo ha sulle patologie oncologiche è un aspetto veramente importante che, anche come Intergruppo insieme per un impegno contro il cancro, stiamo cercando di portare avanti”.

La giornata inaugurale dell’iniziativa condotta da WALCE ha sottolineato l’importanza di far coesistere il tema della prevenzione con strategie di comunicazione volte a sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze derivanti dal vizio del fumo.