A Roma Maker Music: tema principale l’errore fonte d’innovazione

Roma, 8 ott. (askanews) – La Maker Faire Rome – The European Edition 2021, (fino al 10 ottobre) diventa anche un punto di riferimento del making della musica internazionale con Maker Music. Una tre giorni al Gazometro di Roma tra sessioni online e inedite performance in presenza, con musicisti, addetti ai lavori, curiosi e appassionati che si confrontano con le nuove frontiere del “fare musica”.

Il direttore artistico Andrea Lai:

“Maker Music è la sezione che Maker Fair dedica alla musica e all’innovazione musicale, quest’anno il tema è l’errore, e ci è venuto in mente guardando il mondo musicale in questo momento dove tutto è molto scadenzato, performativo ed esatto,

c’è anche una tendenza di alcuni musicisti a lavorare in modo più impreciso ma non è questo che indaghiamo stavolta, vogliamo invece raccontare come l’errore possa essere una fonte d’innovazione, una scintilla creativa”.

Talk, workshop ed eventi dal vivo. Tanti gli ospiti tra virtuale e live pronti a confrontarsi sulle nuove vie e mondi in cui tecnologia e musica si incontrano. Tra questi NAIP, che ha portato la tecnologia all’attenzione del pubblico grazie a XFactor, Max Casacci, che ha fatto dell’innovazione e della ricerca il suo marchio, sperimentando con Earthphonia i suoni della natura, La Rappresentante di Lista, e molti altri.

Innovazione e curiosità anche online. Tra i workskop, grazie alla partnership con Maker Music festival, festival californiano dedicato ai maker, ce ne è uno particolare.

“Abbiamo importato online un workshop di un ragazzo che si chiama Porca Pizza che fra le varie cose bizzarre che fa, suona la chitarra con una racchetta, cioè ne ha modificata una per farla diventare una chitarra e questo lo vedremo online”.