A Roma manifestazione pro-Palestina a Garbatella

Roma, 11 giu. (askanews) – Manifestazione nel quartiere della Garbatella di Roma per la Palestina. Un corteo, a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone, è partito in prossimità della stazione della metro B Garbatella per raggiungere il giardino Monsignor Nobels. La protesta è stata organizzata da diversi gruppi di estrema sinistra nel quartiere della zona centro-sud della capitale che è stato teatro negli ultimi giorni di tensioni, con i gruppi filopalestinesi che hanno denunciato quelle che hanno definito come provocazioni e atti d’intimidazione filo-israeliani.