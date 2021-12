A Roma obbligatorie le mascherine all’aperto nelle vie dello shopping: dal "tridente" del centro storico ai settori ed alle strade più frequentate

A Roma diventano obbligatorie le mascherine all’aperto nelle vie dello shopping: il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che introduce a partire dalle 10 di sabato prossimo 4 dicembre, fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nelle vie dello shopping.

Quali vie? Quelle già individuate dalla Questura che saranno oggetto di controlli straordinari e contestualmente in tutti i luoghi in cui non sarà possibile garantire il distanziamento interpersonale.

A Roma diventano obbligatorie le mascherine all’aperto: ecco chi è escluso dalla regola

L’obbligo non è valido per i bambini sotto i 6 anni, per i diversamente abili e per chi sta facendo attività sportiva. Ha soiegato Gualtieri, che ha postato sulla sua pagina Facebook il momento della firma dell’ordinanza: “Spetta innanzitutto alle romane e ai romani con i loro comportamenti garantire l’applicazione.

Valuteremo gli effetti dell’ordinanza e l’andamento della curva dei contagi, e siamo pronti, se sarà necessario, a rafforzare il provvedimento con un obbligo generalizzato”.

Le zone e le vie di Roma in cui le mascherine all’aperto saranno obbligatorie

Ma dove sarà obbligatorio indossare la mascherina a Roma da al 4 dicembre? La zona è quella del cosiddetto Tridente del centro storico: via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza del Parlamento, piazza San Silvestro, largo Chigi, largo Carlo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti; via Borgognona e via Frattina.

Poi ci sono le altre aree storiche dello shopping: via Cola di Rienzo, via Marcantonio Colonna, via Fabio Massimo, piazza Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare, via Candia e viale Libia.

Obbligatorie le mascherine all’aperto a Roma: dal 4 dicembre controlli rafforzati

Dal Campidoglio fanno sapere che per esigenze di salute disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 22 giugno 2021, l’obbligo all’uso della mascherina andrà “applicato in modo rigoroso in tutte le zone dove si possono verificare assembramenti e affollamenti” come altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto.

In quei punti i controlli verranno rafforzati.