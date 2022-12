Home > Video > A Roma opera d'arte al neon in omaggio a Maradona A Roma opera d'arte al neon in omaggio a Maradona

Roma, 17 dic. (askanews) – Un’opera d’arte luminosa al neon in omaggio a Diego Armando Maradona e l’Argentina in vista della finale dei mondiali in Qatar 2022. L’ha realizzata a Roma un giovane artista, Mako shock, che per il momento non vuole farsi riconoscere.

