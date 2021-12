A Roma serata di gala per sostenere asili contro violenza genere

Roma, 16 dic. (askanews) – Al Museo Maxxi di Roma una serata di gala per sostenere il progetto degli asili sociali per l’infanzia “Il Villaggio dei saggi” contro la violenza di genere. La serata, promossa dall’Associazione Apices, ha sostenuto il progetto della “Bon’t worry Onlus-Ingo”.

L’Associazione assiste e protegge nelle proprie strutture quasi 2700 vittime di violenza di genere e, in Italia, è costituita parte civile in oltre 1500 processi penali.

In questi importanti numeri sono purtroppo compresi molti minori. Il progetto di asili sociali “Il Villaggio dei Saggi” nasce, quindi, dalla volontà di dare una risposta concreta, soprattutto all esigenza di restituire serenità ai bambini appartenenti a nuclei familiari in cui si verificano episodi di violenza di genere.

Massimiliano Albanese, presidente Apices: “Il progetto si intitola il villaggio dei saggi ed è dedicato ai bambini che appartengono a nuclei familiari dentro ai quali si verificano episodi di violenza di genere”.

Apices, associazione di professionisti ed imprenditori impegnati nella cooperazione economica e sociale, attraverso le proprie attività, principalmente di studio delle economie in via di sviluppo e di promozione degli scambi commerciali con i paesi più sviluppati, riesce non soltanto ad offrire opportunità di business ai propri associati ma soprattutto, a generare valore da destinare ad opere benefiche e attività nel sociale.

L’evento è stato realizzato grazie al supporto dello Studio Legale e Tributario LexAMP – Albanese Maxia & Partners.