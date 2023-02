A Roma si scontrano due autobus: feriti tre passeggeri ed autista

Momenti di paura in tarda serata a Roma dove per cause che sono al vaglio degli operanti si scontrano due autobus: in quell’incidente sono rimasti feriti tre passeggeri ed un autista del mezzo pesante più coinvolto.

A Roma si scontrano due autobus

Da quanto si apprende il conducente in questione è rimasto incastrato in cabina ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco dal groviglio di lamiere che aveva ridotto la parte anteriore laterale del mezzo impraticabile da un punto di vista dell’azionamento meccanico o automatico della portiera. AdnKronos spiega che tre passeggeri sono rimasti feriti in un incidente tra due bus avvenuto ieri sera a viale Angelico a Roma. Il sinistro si è verificato intorno alle 22.30 del 3 febbraio.

L’arrivo di 118 e Polizia di Roma Capitale

Dopo la chiamata al 112 i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. I media, il Messaggero in particolare, spiegano che l’’incidente ha coinvolto due autobus Atac delle linee 32 e 69. E si apprende che nel tamponamento “sono rimaste ferite in codice giallo tre persone”. Dal canto suo l’autista, a causa del violento impatto, è “rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco”. Il conducente è stato poi affidato alle cure dei sanitari dell’Ares 118 sopraggiunti a razzo assieme alla pattuglie della Polizia di Roma Capitale che ha operato i rilievi del caso.