A Roma Torna Canapa Mundi, l'innovazione fra ricerca e benessere

Roma, 3 feb. (askanews) – Dal nuovo robot estrattore agli agricoltori che hanno sottoscritto la carta etica, dalla slow art alla stampante 3d alimentata con canapa, agli utilizzi per lo sport, fino alla calce-canapa, finitura a calce con fibra di canapa: in uno spazio di 11.000 mq dal 17 al 19 febbraio 2023 a Fiera di Roma si prepara a tornare Canapa Mundi.

Tra le novità del 2023, Canapa Mundi porta con sé una nuova buona pratica destinata a influenzare in chiave green il settore fieristico: l’intera superficie sarà ricoperta da una moquette biodegradabile realizzata con la canapa che, in accordo con Fiera di Roma, verrà riciclata a fine evento, superando il problema dello smaltimento rifiuti delle fiere, solitamente ricoperte da moquette in plastica dal forte impatto ambientale.

Con i suoi 250 brand per 3 giorni di immersione nella sostenibilità Canapa Mundi si conferma così eccellenza mondiale del settore, con momenti di approfondimento che vedranno protagonisti centri di ricerca italiani e internazionali: CNR di Napoli, Università Statale di Milano e Università di Bruxelles sono solo alcuni degli ospiti che in occasione della tre giorni accenderanno un cono di luce sui molti e variegati utilizzi della canapa in medicina, in veterinaria, ma anche nello sport, nella nutraceutica, nell’edilizia, nell’agricoltura e nel campo tessile.