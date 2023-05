Home > Askanews > A Roma Ultima Generazione ha bloccato il traffico verso l'aeroporto A Roma Ultima Generazione ha bloccato il traffico verso l'aeroporto

Roma, 15 mag. (askanews) – Una decina di attivisti di Ultima Generazione ha bloccato il traffico in mattinata verso l’aeroporto di Fiumicino. L’azione sull’autostrada A90 è legata alla campagna “Non paghiamo il fossile”, perché, spiegano i contestatori “l’Italia è il quarto Paese europeo per numero di voli di jet privati”. “Il governo potrebbe impedire tutto questo, basterebbe iniziare una seria discussione sulla maniera in cui impieghiamo i 40 miliardi all’anno che regaliamo fondamentalmente alle imprese del fossile e ai loro manager”, ha denunciato un attivista. Alcuni di loro si sono “incatenati” con dei lucchetti al collo e ai piedi, cosa che ha complicato le manovre di sgombero della polizia.

