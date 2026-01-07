A Saint-Tropez folla ai funerali di Brigitte Bardot, c'è anche Le Pen

Saint-Tropez (Francia), 7 gen. (askanews) – Tanti i fan a Saint-Tropez per dare l’ultimo saluto a Brigitte Bardot, anche se la lista di invitati per la cerimonia è molto ristretta, come desiderava la diva.

Ai funerali dell’attrice, scomparsa il 28 dicembre all’età di 91 anni, sono arrivati tra gli altri la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, l’attore Paul Belmondo e la cantante Mireille Mathieu.

Corone di fiori e un ritratto di BB sono stati collocati all’ingresso della piccola chiesa di Notre-Dame de l’Assomption.

Il feretro era rivestito di vimini con sopra fiori colorati.

Il caffè emblematico del villaggio, il Sénéquier, si è riempito di turisti e gente del posto fin dal mattino presto per assistere da lontano e rendere omaggio alla diva del cinema francese e non solo.