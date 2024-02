A Santa Monica il blue carpet degli Independent Spirit Awards

Roma, 26 feb. (askanews) - Star del cinema e della televisione hanno sfilatoo sul "blu carpet" della 39esima edizione degli Independent Spirit Awards, gli "Oscar" del cinema indipendente, sulla spiaggia di Santa Monica, in California. Tra le star in passerella, la regista francese Justine Triet, c...

Roma, 26 feb. (askanews) – Star del cinema e della televisione hanno sfilatoo sul “blu carpet” della 39esima edizione degli Independent Spirit Awards, gli “Oscar” del cinema indipendente, sulla spiaggia di Santa Monica, in California.

Tra le star in passerella, la regista francese Justine Triet, che ha vinto per il miglior film internazionale con “Anatomia di una Caduta” e John Magaro, nel cast di “Past Lives”, che ha vinto come Miglior film, oltre al premio a Celine Song come miglior regista.

Gli Independent Spirit Awards sono assegnati annualmente dall’organizzazione no-profit IFP/West (ridenominata dal 2005 Film Independent) per sostenere e promuovere il cinema indipendente. I film con un budget superiore al milione di euro non vengono presi in considerazione, spesso molti dei premiati ottengono importanti riconoscimenti anche agli Oscar; la 96esima edizione degli Academy Awards si terrà il 10 marzo.