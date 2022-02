A Seattle apre un museo dedicato alle NFT

Roma, 3 feb. (askanews) – Si sente sempre più parlare di NFT, che sta per Non-Fungible Token, creazioni digitali uniche che non possono essere replicate e conferiscono la proprietà. Un modo per identificare in modo sicuro un prodotto creato su internet e che sta spopolando anche nel mondo dell’arte.

A Seattle, nello stato di Washington, è stato inaugurato un museo dedicato con opere d’arte originali e spiegazioni della tecnologia che c’è dietro.

Punta ad aiutare i visitatori a navigare in questo nuovo mondo.

Peter Hamilton, cofondatore del Museo: “Il punto di uno spazio fisico è quello di rendere più facile l’accesso a chiunque. Puoi entrare qui e non ha molta importanza quanto sai o non sai sull’arte digitale, sulle NFT, perché puoi vedere l’arte in un display di grande formato in un modo che ti può ricordare o sembrarti familiare come una mostra in un museo”.

L’NFT è l’originale ma il contenuto può essere copiato. E questa moda digitale, che si basa sulla stessa tecnologia blockchain che alimenta le criptovalute, piace a investitori e ricchi collezionisti che vorrebbero essere più coinvolti. Curiosi anche i visitatori:”E’ una specie di fenomeno globale, quindi lo stiamo guardando prendere vita”.

Difficile dire dove porterà questa tecnologia ma chi è stato nel museo dice di aver percepito qualcosa di reale.