Seoul, 3 dic. (askanews) – Un Babbo Natale sub nuota in mezzo a mante e pesci colorati in una grande vasca dell’acquario di Seoul. I visitatori possono ammirarlo mentre gli dà da mangiare e si ferma davanti al vetro per farsi scattare foto e video.

Un’iniziativa anche per promuovere lo spettacolo che si terrà nell’acquario della capitale sudcoreana poco prima di Natale, in cui il Babbo Natale subacqueo sarà affiancato da altri sub vestiti da elfi.