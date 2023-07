A Shanghai al via conferenza su intelligenza artificiale, c'è anche Tesla

Shanghai, 6 lug. (askanews) -A Shanghai è cominciato il più grande evento dedicato all’intelligenza artificiale della Cina., L’agenda è dominata soprattutto dalle principali aziende locali, ma fra i partecipanti c’è anche Tesla, il cui proprietario Elon Musk ha partecipato alla cerimonia di apertura in videocollegamento. Il miliardario americano ha sostenuto che Tesla sarà in grado di produrre veicoli completamente autonomi senza supervisione umana “entro la fine dell’anno”, aggiungendo che questa volta la previsione sarà esatta e non disattesa come sempre accaduto finora.

La sua apparizione alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai segna un ulteriore sforzo per mantenere stretti legami con la Cina, nonostante i rapporti tesi Washington-Pechino, come ha dimostrato la sua recente visita nel Paese, a maggio. La Cina è il più grande mercato di veicoli elettrici al mondo e Tesla ha annunciato ad aprile che avrebbe costruito una seconda imponente fabbrica a Shanghai.