A Singapore le Olimpiadi mondiali di robotica per studenti

Milano, 27 nov. (askanews) – Centinaia di studenti, alcuni di appena 8 anni, si sono dati appuntamento a Singapore, provenienti da oltre novanta Paesi, per le Olimpiadi Mondiali di Robotica. Tutti impegnati a progettare robot in grado di affrontare sfide reali. L’edizione di quest’anno, ospitata per la prima volta nella città-Stato asiatica, ha messo al centro il ruolo della creatività e delle competenze Stem nella formazione delle nuove generazioni.

Il tema scelto, “Il futuro dei robot”, ha segnato un record di partecipazione e ha evidenziato il legame sempre più stretto tra tecnologia, sostenibilità e innovazione. Un concetto sottolineato anche dagli organizzatori.

“Attraverso discipline STEM come la robotica, gli studenti sono incoraggiati a sviluppare conoscenze e competenze nella programmazione e nell’intelligenza artificiale per risolvere le sfide del mondo reale”, ha sottolineato Grace Fu, Ministro per la Sostenibilità e l’Ambiente di Singapore.

Un appuntamento – il World Robot Olympiad – che continua a crescere e che, attraverso la robotica educativa, punta a preparare la prossima generazione di innovatori.