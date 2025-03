A Skopje fiori e candele per le vittime della strage in discoteca

Milano, 17 mar. (askanews) – Diverse centinaia di studenti si sono ritrovati a Skopje, la capitale della Macedonia del Nord, per rendere omaggio alle vittime dell’incendio in una discoteca nella cittadina di Kocani nella parte orientale del Paese balcanico, che ha causato 59 morti e oltre 160 feriti nella notte tra sabato e domenica. Le fiamme sono divampate alle 2.30 di domenica, mentre nella discoteca era in corso un concerto hip-hop; stando alle prime ricostruzioni a causare l’incendio potrebbero essere stati degli ordigni pirotecnici utilizzati per gli effetti di luce: le scintille avrebbero raggiunto il tetto del locale, ricoperto di materiale infiammabile.