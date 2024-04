A Stezzano la prima stazione per la ricarica ultraveloce

Stezzano, 4 apr. (askanews) - Da oggi ricaricare l'auto elettrica è più veloce anche in provincia di Bergamo: è stata inaugurata questa mattina da Electra, azienda specializzata nella ricarica ultraveloce per i veicoli elettrici, la stazione di ricarica ultraveloce a Stezzano, presso il centro co...

Stezzano, 4 apr. (askanews) – Da oggi ricaricare l’auto elettrica è più veloce anche in provincia di Bergamo: è stata inaugurata questa mattina da Electra, azienda specializzata nella ricarica ultraveloce per i veicoli elettrici, la stazione di ricarica ultraveloce a Stezzano, presso il centro commerciale Le Due Torri.

La stazione ospita complessivamente 4 colonnine di ricarica ultraveloce, due da 50kW e due da 300kW, per un totale di 8 nuovi punti di ricarica. È situata in una posizione strategica lungo l’autostrada A4 e a soli 13 km di distanza dall’aeroporto di Orio al Serio. Allo stesso tempo, trovandosi all’interno del centro commerciale, l’hub offre la possibilità di ricaricare l’auto mentre si svolgono le proprie attività. Abbiamo parlato con Eugenio Sapora, General Manager di Electra in Italia:

“Il centro commerciale è di per sé una location formidabile per una stazione di ricarica elettrica, questo perché fornisce un servizio alle famiglie ed agli utenti del centro commerciale in generale. Electra sta implementando diverse stazioni di ricarica ultra fast. La stazione che inauguriamo qui a Stezzano è da 300 kw, permette di ricaricare un veicolo in 10/15 minuti, perciò i tempi cominciano ad essere molto ragionevoli”.

Questa nuova collaborazione rende lo shopping center di Stezzano ancora più green in un’ottica già propria del centro commerciale. È poi intervenuto Simone Maltempi, AD di Altarea Italia:

“Electra è un partner con cui collaboriamo in diverse realtà in Francia e non appena abbiamo intravisto la possibilità di estendere questa collaborazione e di sviluppare ulteriori stazioni in Italia l’abbiamo colta al volo. Il nostro obiettivo è sempre stato da anni quello di consacrare il centro come una realtà multiservizio ed al tempo stesso attenta alle questioni ambientali”.

L’inaugurazione di oggi rientra in un piano più ampio a carattere nazionale che, grazie ad Electra, contribuirà ad incentivare l’uso delle auto elettriche.