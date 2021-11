A Stoccolma apre “Space”, il più grande centro di gaming al mondo

Roma, 27 nov. (askanews) – È il più grande centro di gaming al mondo: è Space, aperto (sabato 27 novembre) in un edificio nel cuore di Stoccolma. L’area accoglie oltre 400 computer su due piani per permettere ai clienti di giocare online, altri spazi sono riservati alla formazione di squadre di professionisti.

Asa Caap , direttore dello spazio: “Space Stockholm è il più grande centro di gioco al mondo in termini di computer dedicati al gioco online.

Ci sono più di 400 pc con tutto il necessario per giocare”.

“Un centro di gioco come questo è progettato in modo tale che puoi venire con i tuoi amici o da solo per giocare individualmente ma essere circondato da altri appassionati invece di essere solo a casa. Puoi anche trovare i tuoi amici e giocare con loro. Grazie alla nostra App puoi prenotare il tuo computer prima di venire qui e vedere dove sono i tuoi amici in modo da poterti sedere con loro.

Uno spazio altamente tecnologico, con stanze dedicate alla formazione. E già fioccano le prenotazioni: le squadre arrivano, si allenano con i loro insegnanti prima delle gare.

“Tutto ciò che riguarda la generazione digitale è pensato per essere fatto da soli, ma ciò che abbiamo imparato dal coronavirus è che ci manca essere insieme ad altre persone, e credo che alla generazione dei nativi digitali manchino i luoghi fisici per fare ciò che piace insieme ad altri”.

Come funziona? Basta registrarsi online con un numero di identificazione per usare l’App; con quest’ultima si sblocca la porta di accesso, si entra nelle diverse stanze. Presenti anche 400 telecamere in modo che tutti si sentano in sicurezza.