A Stoccolma asta di oggetti e arredi vintage di Ikea

Roma, 19 dic. (askanews) – Arredi e oggetti vintage di Ikea: 122 pezzi accuratamente selezionati vengono messi in vendita in un’elegante casa d’aste di Stoccolma (la “Stockholms Auktionsverk”).

Un’asta insolita, dal valore totale di 37.000 euro con oggetti e arredi dagli anni Cinquanta ai Novanta tutti contrassegnati dal timbro del famoso marchio svedese noto in tutto il mondo per i suoi mobili fai-da-te.

Negli anni è cresciuto l’interesse dei collezionisti per Ikea, che festeggia il suo 80esimo anniversario: alcuni “pezzi” sono diventati icone di design. In vendita, tra gli altri, il divano “Impala” del 1972, le poltrone “Eker” degli anni ’60, ma anche lampade, mensole, porcellane, cassettiere laccate. “Questo è ‘Mina’ e immagino che molti di voi lo riconoscano, è arrivato negli anni Novanta. Molto pratico, molto scandinavo, ricorda il movimento funzionalista, ma è anche una scultura. Così, visto così, senza i vestiti appesi, credo sia una bella scultura” dice Li Pamp, responsabile della comunicazione della Casa d’aste.

“Tutti questi pezzi fanno parte di una serie molto, molto limitata, che in realtà ha raggiunto un prezzo molto alto sul mercato secondario poco dopo essere stata venduta, perché era limitata. E una volta esauriti i pezzi sono finiti in aste come la nostra. Quindi è interessante. E ora c’è una gara per chi vuole fare offerte. Quindi è molto eccitante vedere come andrà a finire”. “Potrebbe essere che le persone abbiano oggetti Ikea di valore a casa senza saperlo e questa è una buona opportunità per raggiungere anche loro, perché magari poi hanno il coraggio di chiamare la casa d’aste e dire: ‘Ehi, potete aiutarmi a valutare questo? E noi, naturalmente, li aiuteremo”.

Ad esempio, un divano rosso venduto nei negozi Ikea nel 1972 per l’equivalente di 120 euro è stato battuto per 2.000 euro.