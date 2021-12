Roma, 14 dic. (askanews) – Giacche, scarpe, vestiti caldi. Nel cuore di Stoccolma c’è il “muro della gentilezza” da cui le persone bisognose possono prendere quello di cui hanno bisogno per affrontare in particolare i freddi mesi invernali.

Un’iniziativa solidale che ha riscosso grande successo tra gli abitanti, invitati grazie soprattutto al passaparola sui social, a portare tutto ciò che avevano in casa e non usavano in più.