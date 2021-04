A Strasburgo museo aperto ma solo ai donatori di sangue per una raccolta di emergenza: i 198 posti disponibili sono stati prenotati in pochissimo tempo

A Strasburgo il museo di arte moderna e contemporanea aperto ma solo ai donatori di sangue per una raccolta di emergenza. L’iniziativa è di quelle da incorniciare, iniziativa dove arte e solidarietà vanno a braccetto con il già quotatissimo Mamcs. Perché in Francia non c’è solo il Louvre e il museo alsaziano ha offerto, come recita un’azzeccato slogan, “Una breve boccata d’aria e d’arte” abbinata a un gesto di solidarietà.

Ma cosa è successo di preciso? La capitale della suggestiva Alsazia ospita lo splendido Museo d’arte moderna e contemporanea. Ebbene, il Mamcs ha riaperto le porte dopo mesi di chiusura soltanto per la giornata del 12 aprile e soltanto a chi avesse aderito ad una iniziativa mirata.

Museo aperto ai donatori di sangue: prelievo e tour

Quale? Una campagna di donazione sangue allestita ad hoc entro le sue mura. E c’è stato un premio, e che premio! Una volta ultimata la procedura eseguita su una dozzina di lettighe allineate, i donatori hanno ricevuto non solo il classico brunch di conforto dopo il prelievo di circa mezzo litro di sangue.

No, ai donatori-visitatori è stata offerta la possibilità di godersi un tour personale alla scoperta (o riscoperta, come sottolinea giustamente Repubblica) di opere importanti “di Niki de Saint Phalle, Gustave Doré, Claude Monet o Paul Signac”.

Prenotazioni tutte esaurite in poche ore

Il successo dell’iniziativa sta tutto nelle parole di una docente 54enne all’agenzia frencese Afp: “È magnifica, questa sensazione di aver fatto un’opera di bene e contemporaneamente poter assaporare la bellezza”.

La signora infatti, che ha donato il sangue con sua figlia di 19 anni, ha visitato tutte le 7 sale aperte per l’occasione. Ed era in ottima compagnia, visto che i 198 posti disponibili per donare sangue nel museo dalle 12.30 alle 18.30, sono andati esauriti. A dimostrazione inconfutabile del successo dell’iniziativa.