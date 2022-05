A Taiwan un uomo inventa il passeggino per i pesci rossi

Roma, 24 mag. (askanews) – Anche i pesci adesso possono scoprire il mondo grazie all’invenzione di Jerry Huang, di Taiwan, che ha progettato un acquario con le ruote, una sorta di passeggino con cui portare a passeggio per le strade di Taichung i suoi pesci rossi.

“In passato le persone portavano a spasso i loro cani e gatti. Ora portano pappagalli, ma anche serpenti, lucertole… Ho persino visto persone portare a spasso i ragni” dice.

“E ora c’è la possibilità per le creature subacquee di esplorare la terra sopra l’acqua”.

Huang, appassionato fotografo di droni che crea contenuti per il suo canale YouTube, ha passato settimane in officina pensando al progetto, realizzato poi con pezzi di ricambio. È un grande cilindro acrilico pieno d’acqua, abbinato a un sistema di filtraggio e ossigeno alimentato a batteria, su un carrello costruito appositamente.

Ha deciso che i pesci rossi, abbastanza resistenti e che non temono l’uomo, erano i migliori da testare.

“Tutti noi abbiamo questo desiderio di esplorare altri mondi esotici inabitabili. È per questo che inviamo astronavi nell’universo. Se fossi un pesce rosso sarei sicuramente super entusiasta se qualcuno inventasse qualcosa per me per andare a esplorare altri mondi” conclude Huang.