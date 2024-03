A Tokyo consegne di cibo 2.0: robot delivery

Roma, 5 mar. (askanews) – A Tokyo è partita la sperimentazione del food-delivery con robot. In una piccola area della città, sono disponibili le consegne di cibo su piccoli veicoli di colore verde con una bandierina che avvisano del loro arrivo con un messaggio registrato.

Uber Eats, piattaforma di ordinazione e consegna di cibo online lanciata da Uber, punta a estendere il servizio a tutto il Giappone, assicurando che non sostituirà i riders. “Penso che anche tra 5 o 10 anni ci sarà sempre lavoro per i dipendenti che fanno le consegne – dice Alvin Oo, direttore delle operazioni di mercato di Uber Eats Japan – sono essenziali per noi perché abbiamo molte modalità di consegna e alcune cose possono essere fatte solo dagli uomini. Quindi lo vediamo più come un servizio complementare, è un’integrazione alla nostra intera rete”.

Il Paese, che deve far fronte a una crescente carenza di manodopera, ha modificato lo scorso anno le leggi sul traffico per consentire l’utilizzo di robot per le consegne nelle strade pubbliche, e altre aziende stanno sperimentando nuove modalità per il trasporto di merci. I robot squadrati di Uber Eats sono dotati di fari per gli occhi e di tre ruote su ciascun lato per superare i marciapiedi, calcolano i percorsi da soli, utilizzando sensori per evitare pedoni e altri ostacoli. Si muovono a una velocità massima di 5,4 chilometri all’ora; e in caso di problemi c’è un operatore umano che può intervenire.