A Tokyo fa scalo fregata tedesca Bayern, prima volta in 20 anni

Roma, 5 nov. (askanews) – Il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi visita la fregata della Marina tedesca Bayern, la prima imbarcazione militare a fare scalo in Giappone in circa 20 anni. La tappa a Tokyo punta a riaffermare la cooperazione tra le due nazioni, in un momento in cui la Cina sta aumentando la sua influenza militare nel Mare cinese meridionale. Nelle immagini di Afp anche il capo di Stato maggiore tedesco Eberhard Zorn, mentre posa per una foto accanto al ministro nipponico.

(fonte immagini Afp)