A Tokyo lunghe file per omaggio ad Abe in anniversario attentato

A Tokyo lunghe file per omaggio ad Abe in anniversario attentato

Tokyo, 8 lug. (askanews) – Lunghe file a Tokyo per rendere omaggio all’ex primo ministro Shinzo Abe, di cui oggi ricorre l’assassinio avvenuto un anno fa. L’attentato, avvenuto in pieno giorno durante un comizio (Abe al momento dell’uccisione non era più premier da quasi due anni), ha profondamente scosso l’arcipelago nipponico.

L’attentatore Tetsuya Yamagami, secondo quanto emerso non avrebbe avuto motivazioni strettamente politiche, ma avrebbe sviluppato il suo odio verso Abe a partire da presunti legami che egli attribuiva all’ex premier con la Chiesa dell’Unificazione: la madre dell’assassino aveva fatto una donazione di quasi 700.000 euro a questa setta, rovinando la famiglia.