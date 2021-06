Milano, 19 giu. (askanews) – A Tokyo cittadini in piazza per manifestare contro le Olimpiadi a un mese dal via ai Giochi. L’evento sportivo più atteso da tutti quest’anno va incontro alle molte difficoltà legate alla pandemia, nonostante il rinvio l’anno scorso. Molti giapponesi pensano che non sia il caso di tenere un evento mondiale mentre il virus non è ancora sconfitto.