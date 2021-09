A Tokyo una libreria dedicata allo scrittore Haruki Murakami

Roma, 23 set. (askanews) – I fan di Haruki Murakami, lo scrittore giapponese i cui bestseller come “Norvegian Wood” (1987) o “L’uccello che girava le viti del mondo” (1994) sono stati tradotti in 50 lingue e hanno venduto milioni di copie, possono ora ammirare una vasta collezione dei suoi romanzi, ma anche album di ritaglio e un giradischi per vinili in una nuova libreria interamente a lui dedicata nella sua vecchia università di Tokyo, la Waseda University.

Ambienti che replicano il suo spazio di lavoro minimalista, con un angolo caffé e uno studio radiofonico, vista la sua enorme passione per la musica e il jazz in particolare.

Sugli scaffali i libri dell’autore di “Kafka sulla spiaggia” (2002) o “1Q84” (2009-2010) tradotti in numerose le lingue. Murakami, 72 anni, è inoltre un noto accademico e traduttore, ha infatti tradotto numerosi lavori dall’inglese al giapponese, spaziando da autori come Raymond Carver a J.D.

Salinger.

La libreria ha pareti bianche e interni con grandi arcate in legno. L’architetto Kengo Kuma, che ha ideato il progetto:

“Per me, la letteratura di Murakami ha ciò che io chiamo una struttura a tunnel, è come aprire una singola porta dietro a un mondo differente, uno spazio differente di tempo, si apre”

“Costruendo questo comune edificio 4 (nella sede della Waseda University) in un edficio dietro la porta in cui si apre un mondo totalmente differente, ho pensato fosse un buon modo per dare forma al mondo di Murakami che io sento”.

“Sinceramente, speravo che qualcosa di questo tipo fosse costruito dopo la mia morte”, ha scherzato Murakami con i giornalisti in visita alla “sua” libreria. “Ora che è finita mentre sono vivo, sono un po’ nervoso – ha aggiunto – cosa succede se commetto un reato? Creerebbe un problema serio a Waseda”.

La libreria, intitolata ufficialmente “The Waseda International House of Literature”, aprirà il 1 ottobre e sarà incentrata inizialmente sui romanzi, i saggi, le interviste e altri testi legati al celebre scrittore giapponese.