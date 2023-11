A Torino la nona edizione di Aerospace & Defense Meetings

Milano, 30 nov. (askanews) – Torino capitale della nona edizione di Aerospace & Defense Meetings, l’unica business convention internazionale per l’industria aerospaziale in Italia. All’Oval Lingotto, dal 28 al 30 novembre, oltre 1.400 partecipanti, 400 espositori e 280 buyer e confronto sulle ultime tematiche innovative del settore, tra cui economia lunare, Advanced & Urban Air Mobility, Industria 5.0, Intelligenza Artificiale, cybersicurezza e sostenibilità. All’evento rappresentato giro d’affari di oltre 350 miliardi di dollari. Settore aerospaziale in Piemonte rappresenta 35.000 occupati per 350 aziende.

L’evento, voluto e sostenuto da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, è organizzato dalla società internazionale specializzata in business convention abe-BCI Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e Ice Agenzia.

La conferenza inaugurale, dedicata agli ecosistemi innovativi al servizio delle future sfide nell’aviazione, è stata aperta con i saluti del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’Assessore per l’internazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, del Presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, del Presidente di Ceipiemonte Dario Peirone, del CEO di abe-BCI Aerospace Stéphane Castet, della Vice Segretaria Generale della Difesa Luisa Riccardi, del Presidente di Ice Agenzia Matteo Zoppas, del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente, del Presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay e della Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte Fulvia Quagliotti. È stato quindi il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti a dare il via ufficiale della nona edizione di Aerospace & Defense Meetings evidenziando il ruolo del capoluogo piemontese come il miglior luogo in Europa per fare innovazione nell’aerospazio.

“È un onore ospitare questo grande evento, giunto alla sua nona edizione: è evento di lavoro e di business. ci sono già 9 mila b2b fissati, al termine di questi tre giorni saranno molti di più e questo ci dice molto sulla vivacità di un settore che in Piemonte vale 8 miliardi di fatturato e che continua a crescere – ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Un tessuto fatto di grandi imprese, ma anche di pmi che costituiscono la forza della filiera e che in questi giorni sono qui per stringere affari con grandi realtà internazionali.

Inauguriamo oggi la nona edizione degli Aerospace & Defense Meetings, che si preannuncia la più grande di sempre con più di 1400 partecipanti e 400 espositori da oltre 30 Paesi. Nella giornata di avvio dei lavori della Città dell’Aerospazio, oggi si conferma decisamente la centralità di questo settore così strategico per il nostro territorio – ha commentato Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino.

Sono entusiasta di esser qui per un evento che abbiamo voluto fortemente e per cui abbiamo lavorato a lungo. Gli Aerospace & Defense Meetings sono un’occasione per dire al mondo che il Piemonte è la regione giusta in cui investire, fare ricerca e crescere insieme, un’occasione per le aziende dell’aerospazio che hanno già scelto di produrre qui e anche per quelle che lo faranno – ha dichiarato l’Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. Che l’aerospazio sia il futuro del Piemonte lo dicono i dati: i numeri non mentono e fotografano un comparto che aspira a diventare un traino per il nostro futuro industriale”

“Ad Aerospace & Defense Meetings ospitiamo alcuni dei più grandi colossi a livello mondiale del settore aerospazio, il cui fatturato si stima intorno ai 350 miliardi di dollari – ha dichiarato Dario Peirone, il Presidente di Ceipiemonte. E, per la prima volta, in occasione del Lunar Economy Summit abbiamo anche riunito alcuni dei maggiori protagonisti globali della Space Economy: sto parlando di Blue Origin, Lockheed Martin, Nanoracks Europe e 3 tra le maggiori Agenzie Spaziali – NASA, ESA, ASI -, che complessivamente raggiungono un potenziale di oltre 60 miliardi di dollari di fatturato. È questa un’opportunità per far conoscere le competenze del nostro territorio che ha in Thales Alenia Space il capofila di una filiera all’avanguardia, composta di PMI e start up innovative, supportata da un ecosistema istituzionale e accademico unico al mondo”.