A Valencia torna la festa de Las Fallas con i grandi falò finali

Valencia, 6 set. (askanews) – Prima della pandemia erano state sospese solo durante la terribile guerra guerra civile spagnola del 1936-39: la festa de Las Fallas (Les Falles, in valenzano) quest’anno è tornata ad animare Valencia, sia pure in versione ridotta rispetto al solito. Molti i monumenti artistici in legno o cartapesta (appunto, le ‘falles’) bruciati alla fine della celebrazione, marcata anche da un grande spettacolo pirotecnico.