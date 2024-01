A VDP Srl progetto bonifica ambientale Rai Viale Mazzini

Roma, 23 gen. (askanews) – Alla VDP s.r.l, affidato il progetto di bonifica ambientale e riqualificazione della sede RAI a Viale Mazzini. Un imponente lavoro in partnership con la capogruppo dBA Group, lo studio di architettura ACPV Citterio -Viel, FACES, GSE e Alfa Engineering. Il progetto, nella sua fase di livello definitivo, ha ottenuto l’approvazione da parte del Committente RAI e della Regione Lazio, e la validazione positiva da parte di RINA check.

“Attualmente ci stiamo dedicando – spiegano dalla VDP s.r.l – allo sviluppo della fase di progettazione esecutiva. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione architettonica nella quale saranno introdotti nuovi spazi che accresceranno il comfort dei lavoratori e degli utenti. La nuova struttura sarà improntata ai principi innovativi di progettazione bioclimatica, sostenibile e biofilica. Questi principi, insieme all’utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche che sono state pensate per l’edifico, potranno garantire uno standard qualitativo elevato per i dipendenti della RAI, assicurando massima efficienza ed ottimizzazione degli spazi. Le diverse fasi di progettazione – si precisa – sono state guidate dall’obiettivo di ottenere un intervento di elevata qualità, mantenendo un equilibrio ottimale tra benefici e costi globali, manutenzione e gestione. La progettazione, anche nella fase esecutiva, sarà in linea con la minimizzazione dell’utilizzo di materiali non rinnovabili, promuovendo al massimo il riutilizzo delle risorse naturali e garantendo la massima manutenibilità. Con questo progetto si punterà al miglioramento del rendimento energetico, alla durabilità dei materiali e dei componenti, nonché alla compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali, nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). L’intervento di restyling dell’intero edificio, che vedrà anche la riqualificazione della galleria di opere d’arte, arazzi rinascimentali e sculture facenti parte del patrimonio artistico e architettonico Rai, si è basata su un approcci progettuali mirati al miglioramento del comfort acustico, illuminotecnico e termico, con l’intento di ottenere le certificazioni LEED e WEEL”.