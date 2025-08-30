A Venezia il "Frankenstein" di Del Toro: un film per restare umani

Venezia, 30 ago. (askanews) – Erano anni che Guillermo Del Toro sognava di portare sullo schermo il personaggio inventato da Mary Shelley e alla Mostra di Venezia ha finalmente presentato in concorso il suo “Frankenstein”, che arriverà in alcuni cinema il 22 ottobre e sarà poi su Netflix dal 7 novembre.

Lo scienziato brillante ma tormentato qui è interpretato da Oscar Isaac, mentre la sua creatura, che suscita interrogativi sul senso dell’umanità e su cosa significhi davvero essere un mostro, è interpretata da Jacob Elordi.

Questa grandiosa epopea porta il pubblico dalle remote distese artiche ai sanguinosi campi di battaglia dell’Europa ottocentesca, mentre Frankenstein e la sua Creatura intraprendono la loro personale ricerca di senso in un mondo che spesso appare folle.

Il film è un un dramma epico su cosa significhi essere umani, un tema molto caro al regista premio Oscar, che attraverso le sue parabole porta il pubblico a riflettere su temi universali. Incontrando la stampa, infatti, Del Toro ha detto: “Viviamo sicuramente in un momento di terrore e intimidazione e l’unica risposta sono il perdono e l’amore. La domanda centrale del romanzo è proprio: cosa significa esseri umani? Secondo me il compito più urgente, per tutti noi, è quello di restare umani. E’ un film per tutti quelli che stanno cercando di mantenere la propria anima”.