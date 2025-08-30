A Venezia Julia Roberts illumina il red carpet dopo la pioggia

Venezia, 30 ago. (askanews) – Era la star più attesa dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia e dopo un temporale che ha colto di sorpresa i fan e i fotografi assiepati da ore attorno al red carpet è arrivata lei, Julia Roberts, splendida in abito nero, sorridente, radiosa.

Era la prima volta dell’attrice americana al festival, è venuta per accompagnare il film di Luca Guadagnino, “After the Hunt”.

Ma il suo amore per Venezia risale al periodo in cui ha girato qui con Woody Allen “Tutti dicono I love you”. In questo film interpreta una professoressa di filosofia in un prestigioso ateneo americano e con lei sul tappeto rosso hanno sfilato il regista e i coprotagonisti del film, Andrew Garfield, Ayo Edebiri et Chloe Sevigny.

I fan non sono mancati neanche al red carpet per il film di Park Chan-Wook “No Other Choice”. L’amatissimo regista coreano di “Old boy”, “Lady Vendetta” e “Decision to leave” ha sfilato con il protagonista del suo film, Lee Byung-hun, adorato dai fan di “Squid Game”.