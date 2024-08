A Venezia le star in arrivo, da Kidman a Craig, Pitt, Clooney a Jolie

A Venezia le star in arrivo, da Kidman a Craig, Pitt, Clooney a Jolie

Venezia, 27 ago. (askanews) - Sono in arrivo le grandi star sul tappeto rosso dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: da Nicole Kidman a Angelina Jolie, da Brad Pitt a George Clooney, da Lady Gaga a Daniel Craig, da Cate Blanchett a Julianne Moore. Ma quest'edizione del...

Venezia, 27 ago. (askanews) – Sono in arrivo le grandi star sul tappeto rosso dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: da Nicole Kidman a Angelina Jolie, da Brad Pitt a George Clooney, da Lady Gaga a Daniel Craig, da Cate Blanchett a Julianne Moore. Ma quest’edizione del festival, dal 28 agosto al 7 settembre, sarà soprattutto caratterizzata da tanto cinema italiano, con cinque film in concorso: “Campo di battaglia” di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, “Diva futura” di Giulia Louise Steigerwaltz con Pietro Castellitto nel ruolo di Riccardo Schicchi, l’attesissimo “Queer” di Luca Guadagnino interpretato da Daniel Craig, “Iddu” con Elio Germano nel ruolo di Matteo Messina Denaro e “Vermiglio” di Maura Delpero, con protagonista Tommaso Ragno. Ad assegnare il Leone d’oro sarà la giuria guidata da Isabelle Huppert e di cui fa parte anche Giuseppe Tornassero

L’inaugurazione del festival è affidata a “Beetlejuice Beetlejuice”, grande ritorno di Tim Burton, che sarà a Venezia con il suo cast, dalla compagna Monica Bellucci a Michael Keaton, Winona Ryder, Justin Theroux, Willem Dafoe. Da segnalare tra le opere internazionali in concorso il primo film in lingua inglese di Pedro Almodovar “The room next door” con Tilda Swinton e Julianne Moore, “Maria” di Pablo Larrain con la Callas interpretata da Angelina Jolie, il “Joker: folie à deux” di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga e, sempre dagli Usa, “Babygirl”, thriller erotico con Nicole Kidman. La coppia d’oro di Hollywood Brad Pitt e George Clooney presenterà invece fuori concorso “Wolfs” di Jon Watts.

Molta attesa quest’anno c’è anche per alcune serie, prima fra tutte “M, il figlio del secolo”, tratta dal libro di Antonio Scurati, con Luca Marinelli diretto da Joe Wright, “Disclaimer” di Alfonso Cuaron e “Families like ours” di Thomas Vinterberg. A dare il via alla Mostra guidata da Alberto Barbera quest’anno una madrina italiana con un curriculum internazionale, Sveva Alviti.