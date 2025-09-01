A Venezia Tilda Swinton e George MacKay ricordano Marianne Faithfull

Roma, 31 ago. (askanews) – Tilda Swinton e George MacKay a Venezia hanno reso omaggio a una grande donna, un’icona, una musicista con 60 anni di carriera: Marianne Faithfull, scomparsa all’inizio di quest’anno. Alla Mostra è stato infatti presentato, fuori concorso, “Broken English”, diretto da Iain Forsyth & Jane Pollard.

Si tratta di un insolito ritratto della cantautrice, che ha pubblicato più di 35 album. E Marianne era stata coinvolta in questo progetto molto originale, che si svolge in un immaginario “Ministero del non dimenticare”.

La Sovrintendente, interpretata da Swinton, è la nostra guida nella storia della Faithfull, mentre George MacKay è il sorvegliante, archivista, colui che tesse una nuova narrazione dal passato frammentato di Marianne, interprete originale, conosciuta soprattutto come protagonista della swinging London.

MacKay ha detto: “Lei è stata sempre giudicata ma non si è mai fermata, qualsiasi cosa si dicesse di lei, sia che avesse successo o no, non ha mai smesso di lavorare, fino alla fine. Il film è un modo per restituire qualcosa a Marianne, che ha dato tanto nella sua carriera”. E la scena finale di “Broken English” ci regala l’ultima esibizione di Marianne, accompagnata dal suo amico di sempre, Nick Cave.