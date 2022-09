A Venezia Tilda Swinton e Penelope Cruz sfilano sul red carpet

Roma, 7 set. (askanews) – L’attrice britannica Tilda Swinton torna a Venezia e sfila sul red carpet per la prima del suo film “The Eternal Daughter”, diretto da Joanna Hogg, presentato nel concorso ufficiale della Mostra del Cinema. L’attrice si è presentata sul red carpet in abito lungo lilla e capelli giallo fluo per ricordare l’Ucraina.

Poco prima un’altra star ha calcato di nuovo il red carpet, Penolope Cruz, già vista nel film di Emanuele Crialese, stavolta per lo spagnolo “On the Fringe (En los margenes)” presentato nella sezione Orizzonti, elegantissima in nero Chanel.