A Vienna concerti pensati per chi soffre di disturbi neurologici

Milano, 13 dic. (askanews) - Schubert, Schumann e Brahms risuonano alla Musikverein di Vienna, sala famosa in tutto il mondo perché ospita il concerto di Capodanno, per una serie di esibizioni speciali. I concerti battezzati "Souvenir", ricordo, sono stati pensati e studiati per persone che soff...