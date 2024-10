A Villa della Regina si celebra il coraggio delle donne

Torino, 14 ott. (askanews) - Una domenica in villa dedicata alle donne e al loro coraggio. La prestigiosa sede di Villa della Regina a Torino ha ospitato l'evento "Il coraggio di.", firmato Women in Coffee, il progetto di sostenibilità sociale nato da un'idea di Carolina Vergnano con l'obiettivo di...

Torino, 14 ott. (askanews) – Una domenica in villa dedicata alle donne e al loro coraggio. La prestigiosa sede di Villa della Regina a Torino ha ospitato l’evento “Il coraggio di.”, firmato Women in Coffee, il progetto di sostenibilità sociale nato da un’idea di Carolina Vergnano con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nelle piantagioni di caffè e sostenere progetti di empowerment al femminile.

“Questo pomeriggio ci riempie il cuore – spiega Carolina Vergnano, Ad di Caffè Vergnano e ideatrice del progetto Women in Coffee -. L’evento è promosso da Women in Coffee, un progetto nato nel 2018 per supportare le donne nella filiera del caffè, da chi lavora nelle piantagioni alle nostre bariste, ed è il mio sogno in rosa. Abbiamo ospiti importanti, come Federica Pellegrini e Benedetta Pilato, e ospitiamo in questa cornice anche TEDxTorino, che permetterà alle donne di salire sul palco per raccontare le loro storie di coraggio”.

L’evento, caratterizzato da un successo di pubblico andato oltre ogni aspettativa, ha visto andare in scena workshop, attività di vario tipo come quelle dedicate a yoga e mixology e una serie di incontri con ospiti eccellenti, come la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, Cristina Parodi, Romana Maggiora Vergano, Nicole Rossi e Annalisa Monfreda.

“Sono legata a Caffè Vergnano, a Carolina e al progetto Women in Coffee da ormai due anni. Mi aiutano anche con la mia academy e oggi non potevo mancare, pur arrivando quasi di corsa da Roma – racconta Federica Pellegrini -. Nelle nostre vite a tutti capita dei momenti in cui tocca tirare fuori il coraggio, una dote che sicuramente ha fatto parte della mia vita. Sono fermamente convinta che parlare dei problemi apertamente, come ho fatto recentemente circa la bulimia, aiuta molto chi ci si trova dentro. Se posso aiutare qualcuno dando dei consigli, lo faccio ben volentieri. Io sono andata via di casa a 16 anni per inseguire il mio sogno del nuoto, forse è stato un po’ troppo presto rimanere da soli a quell’età affrontando le crisi adolescenziali, ma il coraggio di farsi assistere dai professionisti è qualcosa che ci dobbiamo. È utile alzare la mano e chiedere aiuto. Il ritiro dall’attività agonistica? Quello è stato frutto di consapevolezza più che di coraggio, avevo capito che il mio corpo mi diceva di non riuscire più a tenere certi ritmi di allenamento”.

Women in Coffee ha scelto con questa giornata di sostenere Adisco-Sezione Piemonte, associazione impegnata nella promozione della donazione di sangue cordonale per la cura di malattie oncologiche e rare.