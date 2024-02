A Villa Ormond a Sanremo inaugurato il Villaggio del Festival

Sanremo, 6 feb. (askanews) – A Sanremo, nella suggestiva cornice del Parco di Villa Ormond, a meno di un chilometro dal Teatro Ariston, è stato inaugurato, alla presenza di tanti ospiti istituzionali, Il Villaggio del Festival 2024, un contenitore per la promozione e la valorizzazione della musica, della cultura, della moda ma anche dell’enogastronomia, della scuola e del patrimonio storico artistico.

Protagonisti di questa edizione saranno gli stessi cantanti del Festival di Sanremo, che parteciperanno ogni giorno ad eventi e interviste condotte da Michele Monina con il suo format Bestiario Pop. Dal salotto de Il Villaggio del Festival andrà poi in onda in diretta il ControFestival, presentato dallo stesso Monina, con interventi di Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia.

“Chiaramente Il Villaggio del Festival – ha detto Giuseppe Grande, direttore della manifestazione – significa Festival e quindi cantanti. I cantanti saranno da noi per le interviste di rito durante la giornata, mentre la sera, grandissima novità, andremo in diretta su Twitch con il ControFestival condotto dal nostro Michele Monina, Pinuccio di Striscia la Notizia e tanti, tantissimi ospiti tra cui proprio i cantanti che, dopo l’esibizione al Teatro Ariston, verranno a commentare a caldo un po’ le emozioni che hanno vissuto pochi minuti prima”.

Subito dopo il taglio del nastro, la Camera di Commercio delle Marche, che quest’anno è partner istituzionale del Villaggio del Festival, ha innalzato una mongolfiera con la scritta “Le Marche salutano il Festival”, su cui si è esibita una danzatrice acrobatica con una coreografia spettacolare che ha lasciato i presenti a bocca aperta.

“Vorremmo emozionare Sanremo – ha spiegato Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche – come lo farà l’Ariston, tutta la kermesse, per far conoscere le Marche, quello che possiamo dare, quello che possiamo mettere in campo per il nostro turismo e per i nostri operatori. Ecco perché siamo nella manifestazione più importante che c’è a livello internazionale”.

Per testimoniare l’importanza di questa partnership istituzionale, alla cerimonia d’inaugurazione del Villaggio del Festival ha voluto essere presente anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli,

“E’ un’occasione straordinaria – ha affermato Acquaroli – per fare incontrare due terre, due tradizioni e due culture che sono sicuramente in sinergia e in simbiosi sotto molteplici punti di vista ma che hanno un territorio profondamente diverso. Due realtà, due bellezze della nostra Italia che si incontrano per il Festival e che vogliono promuovere la bellezza del nostro Paese in Italia e nel mondo”.

A celebrare questo inedito gemellaggio tra Liguria e Marche, anche l’assessore al turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi. “E’ una bella sinergia – ha concluso Faraldi – tra la nostra città, la città del Festival, e la Regione Marche. Noi siamo molto contenti di questi momenti di incontro che valorizzano il nostro territorio italiano. Il Festival di Sanremo è la manifestazione cardine di tutte le manifestazioni del Comune. E’ la manifestazione più importante d’Italia ed è giusto che sia vetrina anche per quelle realtà come le Marche. Fare sinergia sul territorio è sempre un risultato apprezzabile per tutti”.