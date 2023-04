Home > Askanews > A Vinitaly anche l'eccellenza di Manifatture Sigaro Toscano A Vinitaly anche l'eccellenza di Manifatture Sigaro Toscano

Verona, 5 apr. (askanews) – Per preservare l’unicità dei suoi prodotti Manifatture Sigaro Toscano ha coltivato per oltre 200 anni le loro tradizioni. Con lavorazioni artigianali e attenzione verso i dettagli ha saputo portare in giro per il mondo un’inclinazione precisa. Una nuova gamma che abbraccia passato e futuro, sospesa tra eleganza e istinto. A Vinitaly abbiamo incontrato l’Ad Stefano Mariotti: “Siamo collegati ad una filiera completamente italiana. Offre un prodotto unico al mondo, stiamo incentivando i nostri coltivatori nella costruzione di infrastrutture proprio per dare garanzia a lungo termine a questa filiera” La nuova gamma nasce in 3 diversi formati che presentano pancia e punte del sigaro dalle dimensioni importanti, che ne sintetizzano la fisicità dando forma alla sua elegante irruenza. La stagionatura di almeno 12 mesi a temperature costanti permette a questi sigari di affinarsi nel tempo.

Verona, 5 apr. (askanews) - Per preservare l'unicità dei suoi prodotti Manifatture Sigaro Toscano ha coltivato per oltre 200 anni le loro tradizioni. Con lavorazioni artigianali e attenzione verso i dettagli ha saputo portare in giro per il mondo un'inclinazione precisa. Una nuova gamma che abbra...