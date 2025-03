A Vinitaly Antica Tenuta Palombo di Atina protagonista

Roma, 24 mar. – Nell’ambito della partecipazione al prestigioso Vinitaly 2025, uno degli eventi più rilevanti del panorama vitivinicolo internazionale, la Regione Lazio ha annunciato le sue importanti novità e iniziative per l’edizione di quest’anno. Particolare attenzione ad Antica Tenuta Palombo di Atina, che sarà uno dei protagonisti principali di questa manifestazione.

Antica Tenuta Palombo, storica realtà vitivinicola della zona di Atina, presenterà le sue novità per il 2025, confermando il suo impegno nella qualità e nell’innovazione nel settore enologico. Le nuove annate e i progetti legati al miglioramento dei suoi prodotti saranno al centro delle presentazioni, primi tra tutti l’Atina DOP Cabernet e il pluripremiato Maturano, simbolo della rinascita del vitigno autoctono e per questo attenzione particolare alla valorizzazione delle tradizioni locali e all’eccellenza dei vini prodotti in questa area.

La partecipazione al Vinitaly 2025 rappresenta una vetrina importante per il territorio Laziale, che continua a investire nella promozione delle sue eccellenze enologiche e come segnala il direttore Andrea Salvatori, Antica Tenuta Palombo, con le novità 2025 sarà ambasciatrice della nostra tradizione vitivinicola e dell’innovazione.