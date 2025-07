Londra, 25 lug. (askanews) – I fan degli Oasis arrivano riempiono il Wembley Stadium per il primo dei quattro concerti sold-out a Londra. I fratelli Liam e Noel Gallagher hanno annunciato nel 2024 di aver chiuso una lunga faida e di aver riformato la band, esibendosi davanti adecine di migliaia di persone a Cardiff e nella loro città natale Manchester, facendo cantare all’unisono a tutti i successi degli anni ’90 come “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Supersonic”.