A Windsor funerali di re Costantino di Grecia, grande assente William

Roma, 27 feb. (askanews) – La regina Camilla guida i partecipanti alla commemorazione del defunto re Costantino di Grecia al Castello di Windsor. Grandi assenti re Carlo, che continua il trattamento per una forma di cancro, e soprattutto il principe William che ha rinunciato all’ultimo momento a causa di non specificate “ragioni personali”. Kensington Palace ha assicurato che la principessa Kate, che si sta riprendendo da un intervento chirurgico all’addome, continua a stare bene. William avrebbe dovuto effettuare una lettura durante la funzione nella cappella di San Giorgio per l’ex monarca greco, morto nel gennaio dello scorso anno, che è stato uno dei suoi padrini.

Presenti alla cerimonia Andrea, duca di York, insieme alla ex moglie Sarah, e alla figlia Beatrice, la principessa Anna e la figlia Zara con il marito Mike Tindall e altri membri della famiglia reale britannica, nonché il Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna.