A Xi'an il summit tra Cina e Paesi Asia Centrale (controvertice G7)

Roma, 18 mag. (askanews) – Nelle immagini il presidente cinese Xi Jinping che tiene dei colloqui con l’omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev in vista del primo summit tra Cina e Paesi dell’Asia centrale in programma a Xi’an, capoluogo dello Shaanxi, Cina centrale, ritenuto da alcuni il contro-vertice del G7 in Giappone. Il summit nell’antica città che collegava la Cina all’Europa lungo la Via della Seta, è stato definito da Pechino “una pietra miliare”.

La Cina ha sottolineato che il commercio con Kazakistan, Kirgizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan in Asia centrale è divenuto strategico per il progetto geopolitico della Nuova Via della Seta (Belt and road initiative). Una cerimonia di benvenuto è in programma giovedì sera, mentre un grande evento stampa con i sei presidenti si svolgerà venerdì mattina, al termine del quale è atteso un comunicato stampa congiunto.