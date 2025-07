A21 Holding acquisisce il controllo di Rapidglass

Milano, 22 lug. (askanews) – Un nuovo inizio per A21 Holding. La società operativa e di investimento attiva nella creazione del più esteso e strutturato gruppo italiano nel settore delle riparazioni automotive. Il gruppo, annuncia il proprio ingresso nel capitale di Rapidglass, rete di professionisti esperti nella riparazione e sostituzione dei cristalli per automobili e veicoli commerciali.

L’operazione, che consiste nell’acquisizione dell’81% delle quote societarie, costituisce un elemento chiave del piano di espansione per il triennio 2025-2027. Abbiamo parlato con Matteo Massone, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A21 Holding:

“Abbiamo fatto alcuni incontri in cui abbiamo discusso gli economics, ma anche le idee strategiche di quello che sarebbe stata l’unione delle nostre due aziende. E poi c’è stato un processo di acquisizione durato circa 12 mesi, con un’accelerazione negli ultimi mesi. Per noi era importante cominciare ad offrire il nostro servizio nel 2025, in modo tale da iniziare nel 2026 con un aumento dei ricarichi e quindi rispondere al business plan di A21 del 2025-2027 che prevede un aumento dei ricavi, fino ai 200 milioni di euro attesi nel 2027”.

L’accordo offre nuove opportunità di crescita per il mercato italiano della riparazione e sostituzione dei vetri auto, stimato oltre i 300 milioni di euro annui. Nel 2024, Rapidglass ha fatturato 12,5 milioni di euro e A21 Holding mira a raddoppiare questo valore entro il 2027.

“I nostri clienti sono sia le flotte di noleggio, che le compagnie assicurative, che i privati, i cittadini con le loro auto private. Sono nostri clienti anche i carrozzieri della rete Carsafe, che lavorano soprattutto in ambito assicurativo. Rapidglass è molto forte nel settore delle flotte di noleggio ed è nostra intenzione offrire i servizi di Rapidglass anche nel settore assicurativo e nel settore privato”.

L’obiettivo di A21 Holding è di ampliare la gamma di servizi offerti nell’aftermarket e, contemporaneamente, rafforzare la propria presenza sul territorio in maniera sempre più capillare.