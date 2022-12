A2a: accordo con unità di crisi Farnesina per la sicurezza in viaggio

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Parte una nuova collaborazione fra l'unità di crisi della Farnesina e A2a per diffondere la cultura della sicurezza in viaggio, con particolare riferimento agli spostamenti per motivi professionali e nell’ambito dell’attività di impresa. L...